Türkiye ve Pakistan arasında ikili siyasi istişareler gerçekleştirildi

Türkiye İkili Siyasi İstişareleri'nin (BPC) 6'ncı oturumu Ankara'da gerçekleştirildi.

Pakistan- Türkiye İkili Siyasi İstişareleri'nin 6'ncı oturumu Ankara'da, Pakistan Dışişleri Müsteşarı Dr. Asad Majeed Khan ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, iki taraf, siyasi ilişkiler, ticaret, bağlantı, savunma, eğitim, kültür ve halklar arası temasları kapsayan tüm ikili iş birliği yelpazesini detaylı bir şekilde gözden geçirdi. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (HLSCC) önemine dikkat çeken taraflar, 7'nci toplantının İslamabad'da erken yapılması konusunda anlaştı. İki ülke arasında Stratejik Ekonomik Çerçeve (SEF) çerçevesinde kaydedilen ilerleme de ele alındı.

İstişareler sırasında, BM, İİT, EİT ve D8 de dahil olmak üzere çok taraflı forumların yanı sıra karşılıklı ilgi alanına giren tüm konularda yakın koordinasyonun sürdürülmesi istemiyle bölgesel ve küresel meseleler detaylı bir şekilde münazara edildi. Tarihi geçmişe sahip ikili ilişkilerin nesiller boyu aktarılan kutsal bir emanet olduğunu kabul eden taraflar, eşsiz kardeşlik bağlarını daha da güçlendirme ve bunları ekonomik açıdan kazançlı çok yönlü bir iş birliğine dönüştürme konusundaki kararlılıkları yinelendi.