Haberler

Bakan Fidan, Özbek mevkidaşı Saidov ile görüştü

Bakan Fidan, Özbek mevkidaşı Saidov ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 4'üncü Toplantısı'nda, Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Bahtiyor Saidov, 2026-2027 iş birliği programını imzaladı.

İŞ BİRLİĞİ PROGRAMI İMZALANDI

Türkiye- Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 4'üncü Toplantısı'nın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov tarafından 'Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İş Birliği Programı' imzalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran'dan imza isteyen çocuğu şoke eden hareket

Saran'dan imza isteyen çocuğu şoke eden hareket
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Demet Akalın'dan dikkat çeken yeşil pasaport sitemi: 30. yılımız, biz neden alamıyoruz?

Meclis'e gelecek düzenlemeyi duyunca sitem etti: Biz neden alamıyoruz?
Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Hayranları şokta! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Sadettin Saran'dan imza isteyen çocuğu şoke eden hareket

Saran'dan imza isteyen çocuğu şoke eden hareket
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş

Fuhuş iddiaları Bahçeli'yi çileden çıkardı! Çok konuşulacak benzetme
Vatandaşlara uyarı mesajı gitti! e-Devlet sisteminde kesinti yaşanacak

Dikkat! Milyonlarca e-Devlet kullanıcısına bugün aynı mesaj gitti