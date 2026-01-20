Bakan Fidan, Özbek mevkidaşı Saidov ile görüştü

İŞ BİRLİĞİ PROGRAMI İMZALANDI

Türkiye- Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 4'üncü Toplantısı'nın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov tarafından 'Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İş Birliği Programı' imzalandı.