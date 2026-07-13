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Bakan Güler, Mısırlı mevkidaşı Zaher ile görüştü

Bakan Güler, Mısırlı mevkidaşı Zaher ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Mısırlı mevkidaşı Ashraf Salem Zaher, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Savunma İş Birliği İyi Niyet Mektubu imzaladı.

'SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ İYİ NİYET MEKTUBU' İMZALANDI

Milli Savunma Bakanlığı, görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Ashraf Salem Zaher, baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Heyetler arası görüşme sonrasında her iki bakan tarafından Savunma İş Birliği İyi Niyet Mektubu imzalandı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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