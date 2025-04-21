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Türkiye ve Mauritius Enerji İş Birliği Görüşmeleri

Türkiye ve Mauritius Enerji İş Birliği Görüşmeleri
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mauritius'un enerji arz güvenliğine katkılar ve iş birliği imkanları üzerine Mauritius Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı ile görüştü.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mauritius Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Patrick Gervais Assirvaden ile bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mauritius Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Sayın Patrick Gervais Assirvaden ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Mauritius'un enerji arz güvenliğine yapabileceğimiz katkıları ve olası iş birliği imkanlarını ele aldık" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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