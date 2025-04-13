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Türkiye ve Irak Arasında Güvenlik Toplantısı

Türkiye ve Irak Arasında Güvenlik Toplantısı
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Türkiye ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 5. toplantısı Antalya'da yapıldı. Toplantıya iki ülkenin üst düzey yetkilileri katıldı.

Türkiye ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 5. toplantısı, Antalya'da gerçekleştirildi.

Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu katıldı. Irak hükümetini temsilen ise Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve beraberindeki heyet katıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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