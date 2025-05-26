Türkiye ve Fransa Arasında Parlamenter Dostluk Görüşmesi

Türkiye-Fransa Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Fransa Cumhuriyeti Senatosu Fransa- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Bernard Fialaire ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bölük, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Fialaire ile ilk görüşmelerini Fransa Senatosu'nda yaptıklarını anımsatarak, Fialaire'i Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türkiye ve Fransa'nın, 1400'lü yıllardan beri süregelen dostluk ve diplomatik ilişkilerinin bulunduğunu ifade eden Bölük, Fransa'da 800 bine yakın Türk vatandaşının yaşadığına dikkati çekti.

NATO müttefiki Fransa ile sergileyecekleri dayanışmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Bölük, "Sadece bizim için değil, bölge için de bulunduğumuz coğrafya için de Avrupa kıtası için de barışına ve istikrarına katkı sağlayacağı için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de Fransızca eğitim veren ve "frankofon" olarak anılan yaklaşık 20 okul bulunduğuna işaret eden Bölük, şöyle konuştu:

"İstanbul, İzmir ve Ankara'da bulunan okullar. Ben de Fransız lisesi olarak geçen Saint Benoit Lisesi mezunuyum. Üniversiteyi de Fransızca eğitim veren bir frankofon üniversitesinde tamamladım. Sıkıntı yaşanan durum sadece 2 okulla ilgili. Bu okullarla alakalı da istediğimiz aslında iki ülke arasında hukuki zemine dayalı bir anlaşma üzerinden ilerlemesi. Bizim için bu okullara giden öğrencilerin durumu, şu yüzden önemli: Fransa'yla aramızda 22 milyar avroyu aşan bir ticaret hacmimiz var. Bu ticareti yapan iş insanlarımız var. Burada yaşayan Fransız iş insanları var. Küresel ölçekte çalışan Türk iş insanları var. Onlar çocuklarını bu okullara gönderip, bu sistemde eğitim almalarını istiyorlar. Bizler için de önemli bu okullara Türk öğrencilerin gidebilmesi. Bu çerçevede biz de hukuki altyapısı oluşmuş ikili eğitim anlaşması imzalanmasının, en sağlıklı yol olduğunu düşünüyoruz."

Bölük, konuya ilişkin müzakere sürecini parlamenter diplomasiyi de kullanarak daha çok hızlandırmaları gerektiğini belirterek, Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarında Türkçe dil öğrenimi, Türk dili ve edebiyatı dersleri olmadığını anımsattı.

Fialaire ise Türkiye ve Fransa arasında hem tarihi hem de kültürel anlamda çok önemli benzerlikler olduğuna işaret etti.

Dünyada olup bitenler karşısında Avrupa olarak güçlü ve dirençli olmaları gerektiğini kaydeden Fialaire, ABD tarafından verilen kararlar, Rusya'nın saldırıları, Çin, Kore veya İran gibi tarafların aldığı kararlara karşı güçlü ve bir olunması gerektiğini vurguladı.