Bakan Kurum, Pekin'de Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin'de yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin ev sahipliğini üstleneceği COP31 ve şehircilik konularında iş birliği yapma kararı aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin'in başkenti Pekin'de Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong ile bir araya geldi.

Kurum, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni ile görüştüklerini belirtti.

Görüşmede, Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı COP31 başta olmak üzere şehircilik, konut politikaları, kentsel dönüşüm ve akıllı şehirler alanlarındaki çalışmaların ele alındığını kaydeden Kurum, asrın inşa sürecinde edindikleri tecrübeleri, ülkenin afetlere dayanıklı ve insan odaklı şehircilik vizyonunu paylaştıklarını vurguladı.

Kurum, "Bu kapsamda konut ve şehirleşme alanında dünyanın en önde gelen iki ülkesi olarak ortak çalışma grubu kurma ve mutabakat zaptı imzalanması kararı aldık. Adımlarımızın şehircilik ve konut alanındaki iş birliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Sayın Bakan'a nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
Yorumlar (3)

Ayşe Şahin:

şu kadar para konut politikasına gidecek ama ben hala ev alamıyorum herkesin durumu aynı

Hüseyin Yılmaz:

ben de şehircilik konusuyla ilgili çalışıyorum, uluslararası işbirliği güzel ama acaba proje maliyetleri ülkeye ekstra yük getirir mi bilmiyom, diğer yandan tecrübe paylaşmak da önemli gibi geliyo

Buşra Turan:

bizim eski değerlerimiz unutuluyor çin ile uğraşmak yerine kendi ülkemizi düzeltseydik keşke

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

