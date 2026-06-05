Türkiye ile Bangladeş arasında külterel varlıkların korunmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye ile Bangladeş hükümetleri arasında Kültürel Varlıkların Korunması Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dakka'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Bangladeş Kültür Bakanı Nitai Roy Chowdhury ile bir araya geldi. Fidan ile Chowdhury, Türkiye ile Bangladeş Hükümetleri arasında Kültürel Varlıkların Korunması Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. - DAKKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı