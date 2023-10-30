Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Azerbaycan Devlet Şehircilik ve Mimari Komitesi Başkanı Anar Guliyev ile Azerbaycan'ın Kahramanmaraş'ta inşa edeceği konutlara ilişkin çalışmaları değerlendirdi. Özhaseki, Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza olmaya devam edeceğiz.

Türkiye ve Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta konut inşaatı için çalışmaları değerlendirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Azerbaycan Devlet Şehircilik ve Mimari Komitesi Başkanı Anar Guliyev ile Azerbaycan'ın Kahramanmaraş'ta inşa edeceği konutlara ilişkin çalışmaları değerlendirdi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Can gardaşımız Azerbaycan'ın Devlet Şehircilik ve Mimari Komitesi Başkanı Anar Guliyev ve beraberindeki heyet ile bir araya geldik. Zor zamanlarımızda her zaman yanımızda olan Azerbaycan'ın Kahramanmaraş şehrimizde inşa edeceği konutlar ile ilgili çalışmaları değerlendirdik. 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.