Türkiye ve Avustralya'nın İklim Değişikliği İşbirliği

Türkiye ve Avustralya'nın İklim Değişikliği İşbirliği
Güncelleme:
Çevre Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin COP31 başkanlığında Avustralya ile birlikte iklim değişikliği ile mücadeleye öncülük edeceğini belirtti. Bu işbirliğinin insanlık için örnek teşkil etmesini umduğunu ifade etti.

'AVUSTRALYALI DOSTLARIMIZLA ATTIĞIMIZ ADIMIN İNSANLIK İÇİN ÖRNEK OLMASINI DİLİYORUM'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) Genel Kurulu için bulunduğu Brezilya'nın Belem kentinde, önümüzdeki yıl Türkiye'nin COP31'in başkanlığını ve ev sahipliğini üstlenmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Bakan Kurum açıklamasında; Türkiye'nin, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle mağdur olmuş, evinden edilmiş tüm mazlumların sözünü yükselteceğini belirtti. COP31 boyunca insanlığın ve dünyanın acil ihtiyaçlarına dair en etkin çözümleri, Türkiye ve Avustralya'nın birlikte ortaya koyacağını ifade eden Kurum, "Bugün Avustralya ve Türkiye, Anzaklar ve Türkler Çanakkale'de yaşadığı ortak acıları dostluğun, işbirliğinin ve insanlığa hizmetin aracı haline getirme yolunda çok önemli bir adım atmıştır. Ben Avustralyalı dostlarımızla attığımız bu büyük adımın tüm insanlık için örnek olmasını diliyorum." dedi.

COP31 sürecinde Türkiye'ye destek olan Avustralya Hükümeti'ne, görüşmelere ara buluculuk eden COP29 ile COP30'un başkanlığını üstlenen Azerbaycan ve Brezilya'ya teşekkür eden Kurum, "Aldığımız kararların şimdiden tüm taraflara, bölgemize ve küresel iklim mücadelesine hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri insanlığın, kıtaların ve medeniyetlerin buluşma noktası olan cennet vatanımız Türkiye'ye bekliyorum." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
