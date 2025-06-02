Türkiye-Rusya-Ukrayna Kritik Toplantısı Çırağan Sarayı'nda Başlıyor

Türkiye-Rusya-Ukrayna Kritik Toplantısı Çırağan Sarayı'nda Başlıyor
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İstanbul'da düzenlenecek Türkiye-Rusya ve Ukrayna üçlü toplantısı öncesi heyetler Çırağan Sarayı'na gelmeye başladı. Toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek.

Kritik toplantı öncesi heyetler Çırağan Sarayı'na gelmeye başladı

İSTANBUL - İstanbul'da yapılacak Türkiye- Rusya ve Ukrayna üçlü toplantısı öncesi heyetler, Çırağan Sarayı'na gelmeye başladı.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, Türkiye'nin ev sahipliğinde bir kez daha İstanbul'da bir araya geliyor. Çırağan Sarayı'nda yapılacak kritik toplantıyı yerli ve yabancı basın mensupları da yakından takip ediyor. Türkiye-Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında yapılacak. Kritik toplantı öncesi heyetlerin, Çırağan Sarayı'na gelmeye başladığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ - Politika
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