Haberler

Türkiye, Rusya'nın Hava Sahası İhlalleri Nedeniyle Litvanya'ya AWACS Uçağı Gönderdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Rusya'nın Baltık bölgesindeki hava sahası ihlalleri nedeniyle NATO'nun gözetleme kapasitesini artırmak amacıyla Litvanya'ya gelişmiş AWACS radar uçağı konuşlandırdı. Uçak, alçaktan uçan insansız hava araçlarını tespit etme yeteneğine sahip.

ABD merkezli Bloomberg, Rusya'nın hava sahası ihlallerinden sonra Türkiye'nin Litvanya'ya AWACS (havadan erken ihbar ve kontrol) keşif uçağı yolladığını aktardı.

Bloomberg'in Türk yetkililere dayandırdığı haberine göre Türkiye, Rusya'nın hava sahası ihlalleri nedeniyle NATO'nun Baltık'taki gözetleme kapasitesini artırmak amacıyla Litvanya'ya 22 Eylül Pazartesi günü gelişmiş AWACS radar uçağı konuşlandırdı. Haberde, yerdeki radar sistemlerinin algılayamadığı ve alçaktan uçan insansız hava araçlarını (İHA) tespit etme yeteneğine sahip uçağın görevinin bugün sona ereceği belirtildi. Yetkililer, geçici konuşlandırmanın diğer NATO üyeleriyle dayanışma göstergesi olduğunu ifade etti.

Rusya'nın hava sahası ihlalleri

Polonya, 9 Eylül'ü 10 Eylül'e bağlayan gece Rus İHA'larının hava sahasını ihlal ettiğini açıklamıştı. Romanya ise 14 Eylül Pazar günü bir Rus İHA'sının Ukrayna'ya saldırı esnasında Romanya hava sahasını ihlal edildiğini duyurmuştu. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tshakna 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, 3 adet Rus MiG-31 tipi savaş uçağının 12 dakika boyunca Estonya hava sahasını ihlal ettiğini ve protesto notası vermek üzere Rusya'nın Tallin Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Bakanlığa çağırdıklarını açıklamıştı. Estonya 10 günde hava sahası ihlal edilen üçüncü NATO ülkesi olmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı

Gökçek'in 41 milyon lira ödediği mankenin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı

Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.