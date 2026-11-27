Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan savunma komitesi İslamabad'da ikinci kez toplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan yetkilileri, savunma komitesinin ikinci olağan toplantısı için İslamabad'da bir araya geldi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistanlı ve Suudi yetkililer katıldı.
TÜRKİYE, Pakistan ve Suudi Arabistan yetkilileri, ortak savunma komitesinin ikinci olağan toplantısı için İslamabad'da bir araya geldi.
Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci olağan toplantısı bugün İslamabad'da düzenlendi. Toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında aile fotoğrafı da çekildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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