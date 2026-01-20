Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı başladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov'un eş başkanlık yaptığı Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı Ankara'da gerçekleşti.
