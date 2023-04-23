Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 23 Nisan kutlaması

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda çocuklar, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'dan koltuğunu emanet aldılar.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda çocuklar, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'dan koltuğunu emanet aldılar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluş yıl dönümü olan ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan dolayısıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan çocuklar, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'dan koltuğunu emanet aldılar.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün, Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Büyükelçiliğimiz konutunda vatandaşlarımızla birlikte kutladık. Gönüllerimizde, depremin sebep olduğu hüzün, çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyle azaldı. Misafirlerimize şükranlarımızla" ifadeleri kullanıldı. - WASHINGTON