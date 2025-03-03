"Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?" anketi! AK Parti ve CHP'ye fark atan bir kesim var
ASAL Araştırma, 22 ilde yaptığı araştırmada "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" diye sordu. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu "Hiçbiri" yanıtını verdi.
Asal Araştırma 15-22 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı anketin bulgularını kamuoyu ile paylaştı.
BİRİNCİ SIRADA "HİÇBİRİ" VAR
Ankette katılımcılara, " Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusu yöneltildi. Verilen yanıtlarda birinci sırada "hiçbiri" yer aldı. "Hiçbiri" yanıtını verenlerin oranı yüzde 38,3 oldu.
AK PARTİ YÜZDE 22, CHP YÜZDE 16
Ak Parti diyenlerin oranı yüzde 22, CHP diyenlerin oranı ise yüzde 16,3 oldu. AK Parti ve CHP diyenlerin toplamının hiçbiri diyenlerle eşit oranda olduğu görüldü.
DİĞER PARTİLERİN ORANLARI İSE ŞÖYLE;
- DEM Parti: %3.6
- MHP: %3.3
- İYİ Parti: %2.1
- Zafer Partisi: %1.9
- Yeniden Refah Partisi: %1.4
- Diğer: % 2.0
- Fikrim Yok/Cevap Yok: %9.1