Bakan Kacır: "Uzay çalışmalarımızda attığımız her adımla daha ileriye yürüyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun ikinci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kacır, bugün Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği görevin ikinci yıl dönümü olduğunu belirterek, "Uzay çalışmalarımızda attığımız her adımla daha ileri hedeflere yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

