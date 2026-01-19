Haberler

Bakan Kacır: "Uzay çalışmalarımızda attığımız her adımla daha ileriye yürüyoruz"

Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görev süresinin ikinci yıl dönümünü kutlayarak uzay çalışmalarında hedeflerin ileriye taşındığını vurguladı.

Kacır, "19 Ocak 2024: Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleştiği tarih. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcının Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği görevin ikinci yıl dönümündeyiz. Uzay çalışmalarımızda attığımız her adımla daha ileri hedeflere yürüyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
