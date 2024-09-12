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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uzay Komutanlığı emrine atandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milli Uzay Programı kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın, '2024 Yılı Genel Atamaları' ile Uzay Komutanlığı'nın emrine atandığı açıklandı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara, deniz, hava, siber ve uzay alanlarındaki etkinlik ve caydırıcılığının her geçen gün daha da artırıldığına vurgu yapan Aktürk, "Bu kapsamda Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde kurulan Uzay Komutanlığımızın teşkil faaliyetleri devam etmektedir. Milli Uzay Programı kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, '2024 Yılı Genel Atamaları' ile Uzay Komutanlığı emrine atanmıştır." ifadesini kullandı.

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 1979'da Mersin'in Silifke ilçesinde doğdu. Babasının mesleği nedeniyle büyürken Türkiye'nin farklı illerinde yaşadı. Axiom Space'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Gezeravcı, İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yapan Gezeravcı, aralarında F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş tecrübesine sahip. Ayrıca Türk Hava Yolları'nda yedi yıl kaptan pilotluk yaptı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 18 gün kalan Alper Gezeravcı, 13 deney gerçekleştirdikten sonra 9 Şubat'ta Dünya'ya dönmüştü. Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu üyeliğine de atanmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Milli Savunma Bakanlığı Alper Gezeravcı Alper Gezeravcı Güvenlik Politika Türkiye Güncel

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Yorumlar (12)

Serkan Tezcan:

Olmayan bakanlıklar atanan bakanlar çok mantıklı

65
2
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Alper Turk:

Uzay komutani :)

50
2
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Aydın Doğan:

Öyle bir kurum mu varmış? Hangi kuvvet komutanlığına bağlı peki? Alper beyin unvanı ne olacak? Bir defa uzaya gitmekle komutan mı olunuyor? Yoksa askeri eğitimi önceden var mıydı? Ayrıca uzayın bir komutana ihtiyacı mı var? Uzayın komutanı olan herkesin ve her gezegenin de komutanı olmuş olmaz mı? Mr. Spock'un bundan haberi var mı?

40
3
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Perwer:

Uzay Ordusu Komutanı Alper Gezeravcı, gerçi ordusunda asker yok ama yine de hayırlı olsun

35
2
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Abdullah Mehmet:

Yakında star wars a savaş ilan ederiz

24
0
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Melih Bayrak:

adamlara 50 100 milyon dolar para verip uzay gezisine çıkanlar astronotmu sayılıyor pes vallahi herseyimiz ilginç

21
0
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vatandaş osman :

Hah bir bu eksikti. Müjde diye verirler, gidilmeyen yerlerde 3 general, 500 subay, 1500 de astsubay çalışır. Ama oraya hiç gidemezler, uzaktan da meteorlarla çarpışırlar.

15
0
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Gökhan Eker:

Uzay ordulari komutani ordularini yonetiyor

13
0
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Özgür İlhan:

Bu adam uzaya gitmedik i o kadar meşhur oldu

8
0
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NB:

:D hey allahım ya çok utanç verici

7
0
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