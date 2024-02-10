Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı sağlıklı bir şekilde döndü

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya sağlıklı bir şekilde döndüğünü ve en kısa sürede Türkiye'ye geleceğini söyledi.

Giresun'da aday tanıtım toplantısına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın en kısa sürede Türk gençleriyle bir araya geleceğini belirterek, " Türkiye'nin bir gözü de ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştiren ve dün dünyaya dönüşünü gerçekleştiren astronotumuz Alper Gezeravcı da sağ salim inmiş oldu. İlk sağlık kontrollerinden sonra ailesiyle buluşma imkanına kavuştu. Geçtiğimiz saatlerde annesiyle, babasıyla, kardeşiyle, yengesiyle ve yeğeniyle bir araya geldi. Şimdi önümüzdeki günlerde sağlık kontrolleri tamamlanacak ve astronotumuz çok erken bir şekilde ülkemize gelecek" dedi.

Gezeravcı'nın en kısa sürede gençlerle buluşacağını söyleyen Bakan Kacır, "İlham kaynağı olduğu, geleceğin bilimsel projelerine imza atacak. TEKNOFEST kuşağıyla bir araya gelecek. En erken şekilde ülkemize gelmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız bir Cumhurbaşkanlığı uçağını astronotumuz için tahsis etmiş oldular. İnşallah önümüzdeki günlerde hepimizin belki beklediğinden de erken bir şekilde Türkiye'de olacak ve bütün bu deneyimi özellikle yürüttüğü bilimsel çalışmaları kendi ağzından hem milletimize hem bilim insanlarımıza, araştırmacılarımıza hem de gençlerimize anlatma, onlarla paylaşma imkanı bulacak. Türkiye nice Alper Gezeravcı'lar yetiştirecek, nice bilim misyonlarına imza atacak" diye konuştu.