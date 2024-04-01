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Türkiye'nin en genç belediye başkan adayıydı! İşte Baran Birkaç'ın aldığı oy

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Kadirli ilçesinde yaşayan ve açık öğretim lisesinde öğrenim hayatını sürdüren 18 yaşındaki Baran Birkaç, 31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız Türkiye Partisi Kadirli Belediye Başkan adayı olmuştu.

237 KİŞİNİN OYUNU ALDI

Dün yapılan seçimlerde tartıya çıkan Baran Birkaç, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve HÜDAPAR gibi prtilerin adaylarını geride bırakarak 237 kişinin oyunu almayı başardı.

Türkiye'nin en genç belediye başkan adayıydı! İşte Baran Birkaç'ın aldığı oy

İLK KEZ OY KULLANDI

Aday olmasındaki amacın gençleri siyasete yönlendirmek olduğunu söyleyen Başkan adayı Baran Birkaç, şu açıklamayı yapmıştı: "Çocukluğumdan beri hayalimdi ailemin ve arkadaşlarımın desteğini alarak bu seçimlerde belediye başkan adayı oldum. Bu seçimde hem ilk defa oy kullanmanın hem aday olmanın heyecanını yaşıyorum. Seçimi kaybetsem de temel amacım gençleri siyasete teşvik etmek. Siyaset camiasının gençleşmeye ihtiyacı var. Gençler kendi geleceği olan ülkenin yönetiminde söz sahibi olmalı."

İşte Kadirli seçim sonuçları;

Türkiye'nin en genç belediye başkan adayıydı! İşte Baran Birkaç'ın aldığı oy

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Bilal Ceran - Politika

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Yorumlar (3)

Fakır:

çocuğun mimik ve duyguları alınmış gibi duruyor. başın partisinden beklenecek performans

4
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Ömer Akcan:

Haberde yanlışlık var herhalde.2020 nufus sayımında ilçenin nüfusu 120.400.Genc arkadaş 237 kişinin oyuyla nasıl seçilecek adamın.

3
0
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olcayto mete:

birkaç tane oy almış

1
0
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