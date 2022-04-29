Almanya'nın Osman Kavala hamlesine Türkiye'den sert tepki: İç işlerimize karışmak haddiniz değil
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi üzerine Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasına tepki gösterdi. Bakan Bozdağ, "Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye'nin iç işlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir. Almanya Türkiye'ye değil kendine baksın." dedi.
Almanya, Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala için Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Almanya'nın bu hamlesine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından tepki gösterdi.
Bakan Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması, Türkiye'nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir. Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye'nin iç işlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir." dedi.
Almanya'daki bazı ırkçı saldırıları örnek gösteren Bakan Bozdağ, "Kraichtal ve Backnang yangınını, Solingen Faciası, Ludwigshafen Yangını, Hanau'da ırkçı terör saldırısı ve NSU Davası gibi nice katliamın faillerinin yargılandığı davalarda Almanya'nın hukuku nasıl ayaklar altına aldığına tüm dünya şahittir. Almanya Türkiye'ye değil kendine baksın." ifadelerini kullandı.
Almanya'yı kınayan Bakan Bozdağ, "Türkiye tam bağımsız bir devlettir. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı da tam bağımsızdır. Türk hakimleri; anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdan kanaatlerine göre hüküm verirler. Haddini aşan Almanya'yı kınıyorum ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum." dedi.