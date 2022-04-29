Almanya'nın Osman Kavala hamlesine Türkiye'den sert tepki: İç işlerimize karışmak haddiniz değil

Almanya, Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala için Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Almanya'nın bu hamlesine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından tepki gösterdi.

"KİMSENİN HADDİ DEĞİL"

Bakan Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması, Türkiye'nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir. Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye'nin iç işlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir." dedi.

"ALMANYA KENDİNE BAKSIN"

Almanya'daki bazı ırkçı saldırıları örnek gösteren Bakan Bozdağ, "Kraichtal ve Backnang yangınını, Solingen Faciası, Ludwigshafen Yangını, Hanau'da ırkçı terör saldırısı ve NSU Davası gibi nice katliamın faillerinin yargılandığı davalarda Almanya'nın hukuku nasıl ayaklar altına aldığına tüm dünya şahittir. Almanya Türkiye'ye değil kendine baksın." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BAĞIMSIZ BİR DEVLETTİR"

Almanya'yı kınayan Bakan Bozdağ, "Türkiye tam bağımsız bir devlettir. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı da tam bağımsızdır. Türk hakimleri; anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdan kanaatlerine göre hüküm verirler. Haddini aşan Almanya'yı kınıyorum ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum." dedi.