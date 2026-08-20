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Türkiye, Mısır ve Katar'dan Gazze'ye ortak kınama

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Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti ve Katar Devleti tarafından İsrail’in Gazze’deki son saldırılarına ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti ve Katar Devleti tarafından İsrail'in Gazze'deki son saldırılarına ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti ve Katar Devleti, arabulucu ülkeler olarak, İsrail'in Gazze Şeridi'nde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. Arabulucu ülkeler, devam eden ihlallerden duydukları derin endişeyi ifade etti.

Arabulucu ülkeler, Barış Kurulu ile İsrailli yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşmede dahil olmak üzere, Gazze'deki çatışmayı sona erdirmeye yönelik kapsamlı planın uygulanmasına yönelik yoğun çabaların sürdüğü ve müzakere sürecinde yapıcı adımların atıldığı kritik bir aşamada, İsrail'in saldırılarının yoğunlaşmasının bölgesel ve uluslararası çabaları sekteye uğrattığının altını çizdi.

Arabulucu ülkeler, İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerine tam olarak riayet etmesinin ve ateşkesi daha da zedeleyebilecek ve gerilimi tırmandırabilecek eylemlerden kaçınmasının zaruri olduğunu vurguladı.

Bölgede devam eden İsrail saldırganlığının yol açtığı yıkıcı sonuçlar karşısında arabulucu ülkeler; uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla desteklenen, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Trump'ın liderliğindeki Barış Kurulu'na, ateşkese uyulmasını teminen gerekli adımların atılması ve daha fazla tırmanmanın önlenmesi için baskı yapılması yönündeki çağrılarını yineledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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