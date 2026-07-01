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Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı başladı

Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı başladı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Ankara'da Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı'na eş başkanlık yapıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in eş başkanlıklarında Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı vesilesiyle, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Fidan ve Kırgız mevkidaşı Kulubayev'in eş başkanlıklarında Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı başladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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