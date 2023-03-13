Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal oldu

10 partinin bir araya geldiği Türkiye İttifakı, cumhurbaşkanı adayını 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal olarak belirledi. Ahmet Özal'ın adaylığının yarın basın toplantısıyla tanıtılacağı belirtildi.

Seçimlere kısa süre kala bir isim daha cumhurbaşkanlığa aday oldu. Anadolu Birliği Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Ülkem Partisi, Osmanlı Partisi, Milli Parti, Aydınlığın Geleceği Partisi, Yeni Yol Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Vatan Severler Partisi, Güç Birliği Partisi'nin bir araya gelerek oluşturduğu Türkiye İttifakı cumhurbaşkanı adayını belirledi.

AHMET ÖZAL CUMHURBAŞKANI ADAYI OLDU

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı oldu. Ahmet Özal'ın Cumhurbaşkanı adaylığının tanıtım toplantısı yarın saat 15.00'te Bakırköy'de WOW Hotel'de gerçekleştirilecek.

AHMET ÖZAL KİMDİR?

3 Aralık 1955 tarihinde Ankara'da doğdu. Üniversite eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde North Carolina Devlet Üniversitesi'nde aldıktan sonra Uluslararası Ekonomi ve Finans dalında mastır eğitimini yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Devlet Üniversitesi'nde aldı. 1989 yılında Türkiye'nin ilk özel televizyonu olan Magic Box Star 1 kanalını kurdu. 1991 yılında Kanal 6 özel televizyon kanalını ve ilk özel radyo kanalını kurdu. 1999 yılında Malatya Bağımsız Milletvekili seçildi. 2022 yılı ve sonrasında Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinde inşaat projeleri ve uluslararası ticaret gerçekleştirdi. Bu yoğun çalışma hayatı arasında akrobasi eğitimi alarak çeşitli hava gösterileri düzenledi.