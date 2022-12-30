Türkiye İşçi Partisi, Millet İttifakı'na mı dahil oluyor? Kılıçdaroğlu ile Şık arasında sır görüşme
Politika Haberleri
Türkiye, Haziran 2023'te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminin havasına iyiden iyiye girerken, ittifaklar arasındaki ilişkilerde de dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üç hafta önce TBMM'deki bütçe görüşmeleri devam ederken "alevilik" açıklamaları üzerinden karşı karşıya getirildiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık ile gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.
Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Ankara'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kulislere düşen yeni bilgi ise seçimin kaderini belirleyebilecek cinsten.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 3 hafta önce TBMM Genel Kurulu'na seslenerek "Göreceksiniz, Millet İttifakı olarak temiz, herkesin mutlu olduğu bir Türkiye'yi yeniden, beraber ve birlikte inşa edeceğiz" konuşmasını yaptığı gün Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık ile gizli bir görüşme yaptığı iddia edildi.
Kılıçdaroğlu'nun 2022 Mayıs ayında yaptığı "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için -bizler için değil elbette- bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerekiyor" açıklaması üzerinden karşı karşıya getirildiği Ahmet Şık'a herhangi bir kırgınlığının olmadığını o buluşmada söylediği ve bazı projelerin de masaya yatırıldığı öne sürüldü.
Bazı CHP'lilerin son dönemde büyük bir ivme yakalayan TİP'in Millet İttifakı'na katılmasını istediği ancak büyük bir kesimin de Şık'ın partisinin HDP'nin dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bir bileşeni olması sebebiyle bu birlikteliğe karşı çıktığı konuşuluyor. Konuyu gündeme getiren gazeteci Barış Pehlivan'ın gizli görüşme iddiasını sorduğu Ahmet Şık'ın "Görüşme özeldi, herhangi bir şey söyleyemem" dediği öğrenildi.