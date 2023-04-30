Türkiye İşçi Partisi Hopa'da parti binasını ve seçim bürosunu açtı

Türkiye İşçi Partisi, Artvin Hopa'da parti binasını ve seçim bürosunu açtı. Hopa ilçe binasında açıklama yapan Türkiye İşçi Partisi Artvin Milletvekili adayı Timur Şimşek, "Bugün çok güzel bir gün ve mutluyum ve bu bizim için bir milat. Artık daha çok çalışıp daha çok heyecanla mücadele ederek, yürümek istiyoruz ve ülke genelinde iktidarı belirlerken hem de muhalefette olmak aynı zamanda yerelde de daha çok söz sahibi olmak istiyoruz" dedi.

UĞUR İSTANBULLU

Türkiye İşçi Partisi, Artvin Hopa'da parti binasını ve seçim bürosunu açtı. Hopa ilçe binasında açıklama yapan Türkiye İşçi Partisi Artvin Milletvekili adayı Timur Şimşek, "Bugün çok güzel bir gün ve mutluyum ve bu bizim için bir milat. Artık daha çok çalışıp daha çok heyecanla mücadele ederek, yürümek istiyoruz ve ülke genelinde iktidarı belirlerken hem de muhalefette olmak aynı zamanda yerelde de daha çok söz sahibi olmak istiyoruz" dedi.

Artvin Hopa'da parti binasını ve seçim bürosunu açan Türkiye İşçi Partisi, Emek ve Özgürlük blokuyla milletvekili seçimlerine katılırken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor.

"2018'DE İKİ KİŞİYLE BAŞLAMIŞ VE 1 MAYIS'A HOPA'DA 5 KİŞİYLE KATILMIŞTIK"

Açılışta konuşan Türkiye İşçi Partisi Artvin Milletvekili adayı Timur Şimşek şunları söyledi:

"Biz Türkiye İşçi Partisi olarak Hopa'da 2018 yılında arkadaşlarımızla başladık. Türkiye İşçi Partisi'nin ilçe örgütlerini kurmaya biz o zaman iki kişiyle başladık ve Hopa'da 1 Mayıs'a 5 kişiyle çıktık. O günlerde biraz yalnız kalmış ve ötekileştirilmiştik ki buradaki arkadaşlar bilir. Yeni bir alternatif yaratabilmek için başlattık bu mücadeleyi ve her gün üstüne koyarak, Serkan hocamızla ve diğer arkadaşlarımızla beraber her gün biraz daha büyüyerek ve biraz daha çoğalarak mücadelemizi güçlendirdik. Biz bu parti binasını 2018'den beri açmayı istiyorduk ama olmuyordu. Yerel belediye bu konuda engel çıkardı. Bugün çok güzel bir gün, mutluyum ve bu bizim için bir milat. Artık daha çok çalışıp, daha çok heyecanla mücadele ederek, yürümek istiyoruz ve ülke genelinde iktidarı belirlerken hem de muhalefette olmak, aynı zamanda yerelde de daha çok söz sahibi olmak istiyoruz ve bunun için mücadeleye devam edeceğiz ve teşekkür ederim."

Parti binası açılışının ardından Türkiye İşçi Partisi katılıcıları ve Milletvekili adayı Timur Şimşek Hopa esnafını ziyaret etti.