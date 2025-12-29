Haberler

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ve Ermenistan, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı almıştır"

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecinin 2026'dan itibaren kolaylaştırılacağını duyurdu. İki ülkenin temsilcileri arasında varılan mutabakatla, pasaport sahipleri ücretsiz e-vize alabilecek.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında sağlanan mutabakat sonucu iki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamillerinin vize sürecinin kolaylaştırılması kararının alındığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Türkiye ile Ermenistan arasında iki ülkenin resmi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı aldığını duyurdu. Bakanlık, iki ülkenin

diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamillerinin 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ücretsiz olarak e-vize alabileceğini bildirdi.

"Türkiye ve Ermenistan, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı almıştır"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı almıştır. İki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ücretsiz olarak e-vize alabileceklerdir. Bu vesileyle, Türkiye ve Ermenistan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini, tam normalleşme hedefiyle ön şartsız olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini bir kere daha teyit etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500

