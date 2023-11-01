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Türkiye Gazetesi yetkilileri Erzurum Valisi'ni ziyaret etti

Türkiye Gazetesi-İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Hurşit Şen ve Türkiye Gazetesi Dağıtım Sorumlusu Orhun Yılmaz Küçükdemir, Erzurum Valisi Mustafa Çifti'yi ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çiftçi, Türkiye Gazetesi'nin çalışmaları hakkında Bölge Müdürü Hurşit Şen'den bilgi aldı. Ziyarette Vali Çiftçi'ye Mektubat hediye eden Şen, bölgedeki çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. - ERZURUM