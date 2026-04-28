Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu toplantısı Kars'ta gerçekleştirildi

Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu toplantısı Kars'ta gerçekleştirildi
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci kapsamında varılan mutabakat çerçevesinde Kars-Gümrü demir yolunun rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu toplantısının bugün Kars'ta gerçekleştirildiğini duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye- Ermenistan Normalleşme Süreci kapsamında varılan mutabakat çerçevesinde Kars- Gümrü demir yolunun rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu toplantısının bugün Kars'ta gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci kapsamında varılan mutabakat çerçevesinde, Kars-Gümrü demir yolunun rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu'nun toplantısı 28 Nisan 2026 tarihinde Kars'ta düzenlenmiştir. Taraflar, bölgesel ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi kapsamında Kars-Gümrü demiryolunun bir an evvel faaliyete geçirilmesinin önemini vurgulamışlardır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
