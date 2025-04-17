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Türkiye'den Yunanistan'a Deniz Mekansal Planlaması Yanıtı

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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın deniz mekanı planlamasıyla ilgili tek taraflı tasarruflarını ve açıklamalarını 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi ve Türk tarafının haklarının ihlal edildiğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları: "( Yunanistan'ın ilan ettiği 'Deniz Mekansal Planlaması hakkında) Yunanistan'ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları kabul edilemez." - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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