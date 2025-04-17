Türkiye'den Yunanistan'a Deniz Mekansal Planlaması Yanıtı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın deniz mekanı planlamasıyla ilgili tek taraflı tasarruflarını ve açıklamalarını 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi ve Türk tarafının haklarının ihlal edildiğini vurguladı.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları: "( Yunanistan'ın ilan ettiği 'Deniz Mekansal Planlaması hakkında) Yunanistan'ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları kabul edilemez." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika