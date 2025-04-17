Türkiye'den Yunanistan'a Deniz Mekansal Planlaması Yanıtı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları: "( Yunanistan'ın ilan ettiği 'Deniz Mekansal Planlaması hakkında) Yunanistan'ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları kabul edilemez." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika