Dışişleri Bakanlığı: Yunan makamlarını yanlış yoldan geri dönmeye çağırıyoruz

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığının müftülüklerine yönelik uygulamalarına tepki göstererek, Yunan makamlarını yanlış yoldan geri dönmeye çağırdı. Batı Trakya'daki Türk azınlığın seçtiği müftüleri tanımaması ve temsilcileriyle istişare edilmeden uygulanan tayinli müftü süreçlerine itiraz edildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığının müftülüklerine yönelik uygulamalarına ilişkin, "Yunan makamlarını Batı Trakya Türk azınlığı konusunda ısrarla yürümekte oldukları yanlış yoldan geri dönmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan, Batı Trakya Türk Azınlığının seçtiği Müftüleri tanımayarak, Azınlığın Lozan Barış Antlaşması'yla teminat altına alınan hak ve özgürlüklerini hiçe saymayı ısrarla sürdürmektedir. Geçtiğimiz aylarda Dimetoka'da, Batı Trakya Türk Azınlığının temsilcileriyle ve kurumlarıyla istişare edilmeden, 'seçim' kisvesi altında dayatılan 'tayinli Müftü' belirleme süreci, şimdi Rodop ve İskeçe illerinde de uygulanmaya çalışılmaktadır. Söz konusu uygulamaları kabul etmemiz mümkün değildir. Bu vesileyle, Yunanistan'ın, ülkesindeki resmi bir azınlığın seçilmiş dini liderlerini tanımadığını bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine getiriyoruz. Yunanistan'ın soydaşlarımıza yönelik baskıcı uygulamalarını sonlandırmasının ikili ilişkilerimizi de olumlu etkileyeceğini vurguluyor, Yunan makamlarını Batı Trakya Türk Azınlığı konusunda ısrarla yürümekte oldukları yanlış yoldan geri dönmeye çağırıyoruz. Türkiye, ahdi yükümlülüklerini de gözeterek, Yunanistan'daki Batı Trakya Türk Azınlığının haklarının korunmasını yakından takip etmeyi sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
