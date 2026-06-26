MSB: "Ülkemizin yardım elini Venezuela'ya ulaştırıyoruz"

Milli Savunma Bakanlığı, Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen depremlerin ardından AFAD Başkanlığının talebi üzerine oluşturulan arama kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemelerinin yola çıktığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım elini Venezuela'ya ulaştırıyoruz. Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen depremlerin ardından, AFAD Başkanlığının talebi üzerine oluşturulan arama kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemeleri, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M uçağıyla afet bölgesine ulaştırılmak üzere Mürted Hava Meydan Komutanlığından yola çıktı. AFAD personeli ile birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri de yardım faaliyetlerine destek sağlayacak. Deprem felaketinden etkilenen Venezuela halkının acısını derinden paylaşıyor; hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyor, felaketten zarar gören tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı