Türkiye'den Suriye'deki Terör Saldırısına Kınama
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Şam'daki kilisede gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve Türkiye'nin Suriye'nin huzur ve istikrarına destek verme kararlılığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Suriye'nin başkenti Şam'da kilisede gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
Kılıç, sosyal medya hesabından Şam'daki terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.
Ülkenin huzur ve istikrarını hedef alan terör saldırısını kınayan Kılıç, şunları kaydetti:
"Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Suriye halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye'nin huzur ve istikrarı için her zaman destek vermeye devam edeceğiz."
Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Politika