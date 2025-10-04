Haberler

Türkiye'den Hamas'a Ateşkes Çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın Gazze'de ateşkes için verdiği yanıtta, müzakerelere başlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıta ilişkin yapılan açıklamada, "Tarafları ateşkesi sağlayacak görüşmelere bir an önce başlamaya ve uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümü hayata geçirmeye davet ediyoruz. Türkiye, müzakereleri desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya devam edecektir" denildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Trump'ın açıklamış olduğu plana Hamas'ın bugün (3 Ekim) verdiği yanıtın; Gazze'de ateşkesin acilen tesis edilmesine, insani yardımların kesintisiz olarak bölgeye ulaştırılmasına ve kalıcı barışa erişilmesini mümkün kılacak adımların atılmasına imkan sağlayacağını değerlendiriyoruz. İsrail, Gazze halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır. Tarafları ateşkesi sağlayacak görüşmelere bir an önce başlamaya ve uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümü hayata geçirmeye davet ediyoruz. Türkiye, müzakereleri desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

