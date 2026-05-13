Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Kristo ile görüştü Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Bosna Hersek'in egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Yılmaz, "Türkiye olarak Bosna Hersek'in egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine desteğimizi güçlü şekilde sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir, Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic de yer aldı.

Cevdet Yılmaz, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bosna Hersek'le ilişkilerimiz diplomatik bağların ötesinde, tarihi ve kültürel bir ortaklık ve kardeşlik hukukuna dayanmaktadır. Türkiye olarak Bosna Hersek'in egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine desteğimizi güçlü şekilde sürdürüyoruz. Uluslararası toplum nezdinde gerçekleştirdiğimiz tüm temaslarımızda da bu hassasiyetimizi dile getirmeye devam ediyoruz. Dost ve kardeş Bosna Hersek'in barış, istikrar ve refahı için dayanışma içinde olmaya ve diyalog ve ortak akıldan yana olan her çözümü desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Harun Kutbe
