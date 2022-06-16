Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, AA'nın sorularını yanıtladı: (3)

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Dünya Ekonomik Forumu diyor ki bulaşıcı hastalıklar artacak, biyoçeşitlilik azalacak, su savaşları başlayacak. Kim suyunu, kim enerjisini daha iyi yönetirse dünyada söz sahibi olacak." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Atölye Stüdyosu'na konuk olan Şahin, iklim değişikliği konusunda Türkiye Belediyeler Birliğinin ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili soru üzerine, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katıldığını hatırlattı.

Bunun kendisi için olağanüstü bir tecrübe olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Buradan attığım bir çöp, oradaki buzulu eritiyor. Hanımefendi'nin (Emine Erdoğan) Sıfır Atık projesinin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu ve buzulların kendi gözümün önünde eridiğini gördüm. 'Eyvah' dedim. Çok hızlı tedbir almamız gerekiyor. Zaten biz 2014 yılında iklim master planında şehrin kirletici unsurlarını çalışmıştık. Şehir sanayi şehri, sanayi şehrinde su, balığı öldürmemeli, ağacı kurutmamalı insanı hasta etmemeli. Nasıl olacak? Yüksek biyolojik arıtma ile..."

Şahin, Japon mühendislerle sanayiyi nasıl yeşil, nasıl akıllı yapacakları konusunu çalıştıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyeyi ilgilendiren kısımlarda kirletici unsurlardan bir tanesi kömürden doğal gaza geçmemiz gerekiyor. O sırada imarlı bölgede bile kömür kullanım alanı çok yüksekti. Çok hızlı kararlar aldım. Kömürden hemen hızlı bir şekilde doğal gaza geçtik. Hava kalitemizi ölçümlemeye başladık. Ulaşım, bizim en önemli hava kirletici unsurumuz. Filomuzu gençleştirdik. Hemen doğal gazlı otobüslere geçtik. Elektrikli otobüsleri denemeye başladık ve daha da önemlisi bunu ilk kez söyleyeceğim. Şu anda hidrojenli otobüslerle ilgili araştırmanın eşiğindeyiz."

Almanya'nın Köln şehrinde 110 otobüsün hidrojenli olduğunu öğrendiklerini, mühendislerinin de bu konuda çalışmaya başladığını anlatan Şahin, "Maliyetler yüksek, maliyetlerin aşağı düşmesi gerekiyor ama şunu söylüyorlar. 'Yeşil tahvil' denen bir alternatif finans kaynağı var. Size bu konuda destek veririz diyorlar. Özellikle Avrupa İmar Yatırım Bankası. Elimizde çok büyük bir fırsat var. Bu dönemsel yaşanan sorunlardan çıkıp hemen doğru, pozitif gündeme odaklanmalıyız." ifadesini kullandı.

Bilgi ve kültür ekonomisi ile yeşil ekonomiyi en iyi yönetenlerin dünyanın en iyi 10 ekonomisinin içinde yer alacağına dikkati çeken Şahin, Gaziantep'te kurdukları Enerji AŞ ile 5 megavatlık güneş enerjisi yatırımı yaptıklarını, 7 megavatlık bir çalışma daha gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Gaziantep'in bereketli toprakları olduğunu hatırlatan Şahin, "Bizde enflasyon niye yükseliyor? Enerjiyi dışarı çıkardığınız zaman çok düşüyor. Dışa bağımlılık nasıl azalacak? İşte böyle. Bu yaptığımız çalışmalar hem dünyayı daha temiz görmemizi sağlayacak hem de örnek olacağız." diye konuştu.

Şahin, son yıllarda çevre ve enerji yönetiminin dünyanın en önemli başlıkları olduğunun hatırlatılması üzerine, yeni nesil belediyecilik anlayışının doğumdan ölüme kadar herkesin yaşamına dokunmayı amaçladığını ifade etti.

Gaziantep'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlık desteği ile su projelerini hayata geçirdiklerini kaydeden Şahin, "Şimdi inşallah 6 ay içerisinde çiftçinin istediği sulanabilir kanalları ve suya ulaşımı, sulanabilir araziyi hızlı şekilde tamamlamış olacağız. Bizim en önemli şeylerimizden bir tanesi işte iklim, çevre değimiz şey, yaşama dokunan, vatandaşa dokunan. Dünya Ekonomik Forumu diyor ki bulaşıcı hastalıklar artacak, biyoçeşitlilik azalacak, su savaşları başlayacak. Kim suyunu, kim enerjisini daha iyi yönetirse dünyada söz sahibi olacak." şeklinde konuştu.

Yenilenebilir enerji

Şahin, yenilenebilir enerji konusunda 2002'de yapılan hukuki düzenlemelerin çok önemli olduğuna değinerek, "Dünyanın en güzel güneşi bizde, teknoloji Almanya'daydı. Güneşi kullanamadık, su aktı, biz baktık. Rüzgar esti, biz baktık. Hukuki düzenlemeler bir de özel sektör işin içine girdi. Bugün (yenilenebilir enerji) yüzde 40'lardır. Çok hızlı, yüzde 70'lere çıkarmamız lazım." dedi.

Yenilenebilir enerji konusunda hızlı adımların atılmasının gerektiğinin altını çizen Şahin, "İnşallah bunları tamamladığımızda çok başka bir dünyanın, çok başka bir Türkiye'nin pusulasını, anahtarını çevireceğiz ve nasıl ecdat bize övüneceğimiz bir ülke bıraktıysa, biz de çocuklarımıza övüneceğimiz bir çalışma yapacağız. Burada tabii en önemli şey dünyayı iyi okumak. Kim dünyayı iyi okursa, kim silikon vadilerini kurarsa, kim bilgi ekonomisine çalışırsa bu Endülüs Emevileri'nde de böyleydi, Selçuklu'da da Osmanlı'da da böyleydi. Cumhuriyetin 100. yılında da genç cumhuriyet bilim ve akıl üzerine devam edecek." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)