Türkiye-Belçika İşgücü Anlaşması'nın 60. yılı Brüksel'de kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı ve Türkiye-Belçika işgücü anlaşmasının 60. yılı Brüksel'de düzenlenen konferansla kutlandı. Konferansa Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi ve diğer önemli isimler katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü, Türkiye- Belçika İşgücü Anlaşması'nın 60'ıncı yılı vesilesiyle Brüksel'de konferans düzenlendi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği ile Egmont Enstitüsünce düzenlenen konferansa, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü ve Egmont Enstitüsü Genel Müdürü Pol de Witte katıldı.

Konferansta, tarihçi İlber Ortaylı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gent Üniversitesinden Araştırmacı Dries Lesage, Gazeteci Tine de Gendt ve Ageas Yönetim Kurulu Başkanı Hans de Cuyper konuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı ve Türkiye ile Belçika arasında 1964'te imzalanan iş gücü anlaşmasının 60'ıncı yılı dolayısıyla düzenlenen konferans, Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Belçika ile Türkiye arasındaki iş gücü anlaşması, 16 Temmuz 1964'te Brüksel'de imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında ülkeye giden Türklerin nüfusu, bugün 300 bini aştı.