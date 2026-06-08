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İstanbul'da Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasında İstanbul Bildirisi imzalandı

İstanbul'da Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasında İstanbul Bildirisi imzalandı
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İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10. Toplantısı sonrası üç ülke arasında İstanbul Bildirisi imzalandı.

İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu Toplantısının ardından üç ülke arasında İstanbul Bildirisi imzalandı.

Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu Toplantısı Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında Bakan Fidan ikili görüşmeler gerçekleştirdi, aile fotoğrafı çekimi yapıldı. Ardından toplantıya geçildi. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından ortak basın toplantısı yapıldı. Ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile birlikte İstanbul Bildirisi'ni imzaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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