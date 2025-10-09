Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı Ankara'da Yapıldı

Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Savunma Bakanları 12. Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, " Kafkasya, tarihi ve stratejik konumu nedeniyle hem bölgesel istikrar hem de uluslararası güvenlik dengeleri açısından kritik önemdedir. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki güçlü iş birliği, ülkelerimizin ortak yarar ve beklentilerine hizmet ederken aynı zamanda Kafkasya'nın barış ve istikrarına da büyük katkılar sağlamaktadır" dedi.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları 12. Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani, toplantı kapsamında ikili ve üçlü görüşmeler yaptı. Görüşmelerin ardından üç bakan tarafından "Üçlü Toplantı Protokolü" imzalanarak, basın açıklaması yapıldı.

"Savunma, askeri ve güvenlik konuları dahil olmak üzere geniş bir yelpazede ikili ve üçlü iş birliğimizin güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunduk"

Basın toplantısında konuşan Bakan Güler, üç ülke arasında derin tarihi köklere dayanan yakın ilişkilerin güçlü bir stratejik nitelik arz ettiğini söyledi. Toplantıda bölgedeki gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Bakan Güler, "Son dönemde yaşanan gelişmeler; Güney Kafkasya'da barış, istikrar, ulaşım ve iş birliği temelli yeni bir dönemin başlaması adına umut vericidir. Bu kapsamda bugünkü toplantımızda bölgemizde barış dolu bir geleceğin tesis edilmesi düşüncesinden hareketle savunma, askeri ve güvenlik konuları dahil olmak üzere geniş bir yelpazede ikili ve üçlü iş birliğimizin güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunduk. Tüm bu konularda ortak bir anlayışa sahip olduğumuzu memnuniyetle teyit ettik. Dolayısıyla Kafkasya'nın üç önemli ülkesi olarak bölgesel istikrar ile kalıcı güvenlik ve huzur için çalışmalarımıza büyük bir kararlılıkla ve dayanışma halinde devam edeceğiz. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki; Türkiye Kafkasya'nın barış ve huzur içerisinde ve ortak çıkar temelinde gelişen, kalkınmış bir coğrafya olmasını bölgesel ve küresel güvenlik açısından stratejik bir öncelik olarak görmektedir. Bu noktada ayrıca dikkat çekmek istediğim hususlardan birisi de komşumuz Azerbaycan ve Gürcistan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizdir" ifadelerini kullandı.

"Kafkasya, tarihi ve stratejik konumu nedeniyle hem bölgesel istikrar hem de uluslararası güvenlik dengeleri açısından kritik önemdedir"

Kafkasya'nın güvenliğinin birçok açıdan önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Güler, şöyle devam etti:

"Malumunuz olduğu üzere Kafkasya, tarihi ve stratejik konumu nedeniyle hem bölgesel istikrar hem de uluslararası güvenlik dengeleri açısından kritik önemdedir. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki güçlü iş birliği, ülkelerimizin ortak yarar ve beklentilerine hizmet ederken aynı zamanda Kafkasya'nın barış ve istikrarına da büyük katkılar sağlamaktadır. İfade etmiş olduğum çok yönlü yakın ve güçlü iş birliğimizi daha da geliştirmek hususundaki irademizi, imzaladığımız Üçlü Toplantı Protokolü ile bir kez daha teyit ettik. Ülkelerimiz arasındaki yapıcı diyalog ve iş birliğinin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum." - ANKARA