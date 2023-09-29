Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, hedeflerinin hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmek olduğunu söyledi.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı: Hedefimiz Hukuka ve İnsan Haklarına Bağlı Hakim ve Savcılar Yetiştirmek

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, hedeflerinin hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmek olduğunu söyledi.

Özdemir, bir otelde organize edilen, "Ceza Hukukunda Gerekçeli Karar" ve "Özgürlük ve Güvenlik Hakkı" konulu hizmet içi eğitimin açılış bölümünde, güçlü ve etkin bir adalet anlayışının sosyal barışı beraberinde getireceğini belirtti.

Hakim ve savcı eğitiminin, yargının kaderini değiştirecek boyutta olduğunun altını çizen Özdemir, yenilenen ve güçlenen yapısıyla çalışmalarına ara vermeden akademinin aday, hakim-savcı eğitimlerinin yanı sıra kamu kurumlarının hukuk ve adalet alanındaki hizmet içi eğitimlerine de devam ettiğini vurguladı.

Özdemir, eğitim faaliyetlerini önemsediklerine dikkati çekerek, "Hedefimiz, hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmektir." dedi.

"Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Yargı Mensuplarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi Konusunda Kapasitelerinin Arttırılması" projesi kapsamında, 1 Kasım'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla "Uluslararası Aile Sempozyumu" düzenleyeceklerini dile getiren Özdemir, sempozyumda boşanma hukukunu tüm yönleriyle ele alacaklarını ifade etti.

Özdemir, 2 yıl önce başlattıkları yargı kararlarını gerekçelendirme çalışmasının önemine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye Adalet Akademisi, 2022 yılında yaklaşık 2 bin 438 hakim adayına eğitim verdi. Yine hakim ve savcılara yönelik yerinde eğitimler, yüz yüze eğitimler ve proje kapsamında eğitimler ve uzaktan eğitimlerle 16 bin 708 meslektaşımıza eğitim programı düzenledik. Hizmet içi eğitimlerde ise 39 programda 2 bin 425 meslektaşımız eğitim aldı. 8 farklı programda 200 yabancı meslektaşımıza eğitim verdik. Toplamda yaklaşık 20 bin hakim ve savcıya Adalet Akademisi olarak eğitim faaliyetlerinde yer verdik. Adalet Akademisinin 2023 eğitim programları da hızla devam ediyor. Bu yıl tüm alanlarda 12 bin 785 rakamına ulaştık. Şu an son dönem eğitimlerini sürdüren 1107 hakim ve savcı adayımız var."

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ise hakim ve savcıların iyi yetiştirilmesinin, bir ülkenin yargı sisteminin etkili ve verimli işleyebilmesinin en önemli teminatı olduğuna dikkati çekti.

Türkiye Adalet Akademisince düzenlenen toplantıya, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı William Massolin, Yargıtay üyesi Beytullah Metin, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Özgür Akdoğan, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Yalçın, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Osman Küçükosman, Trabzon ve çevre illerden hakim ve savcılar katıldı.

İki gün sürecek meslek içi eğitim programında, Yargıtay'ın ilgili daire başkanları ve üyelerince hakim ve savcılara eğitim verilecek.