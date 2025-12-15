Haberler

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı

Güncelleme:
TBMM'de 2026 bütçe görüşmeleri sırasında İYİ Parti ile DEM Parti arasında sert tartışma yaşandı. İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Öcalan'ın serbest bırakılması taleplerine tepki göstererek "Katil, katil, katil. Bir katil olarak geberecek" ifadelerini kullandı. Oturumda tansiyonun düşürülmesi için araya gidildi.

  • İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, TBMM Genel Kurulu'nda Abdullah Öcalan için 'Katil, katil, katil. Bir katil olarak geberecek' ifadelerini kullandı.
  • Ayyüce Türkeş Taş'ın sözleri İYİ Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında sert tartışmalara yol açtı.
  • TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında yaşanan tartışmalar nedeniyle oturuma ara verildi.

TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldi. İYİ Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşandı.

"BİR KATİL OLARAK GEBERECEK"

Görüşmeler sırasında İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ile DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık arasında başlayan polemik kısa sürede büyüdü. Ayyüce Türkeş Taş, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasına yönelik taleplere tepki göstererek, Genel Kurul'da "Katil, katil, katil. Bir katil olarak geberecek" ifadelerini kullandı.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Bu sözlerin ardından Meclis'te gerginlik artarken, milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı. Oturumda tansiyonun düşürülmesi için araya gidilirken, bütçe görüşmeleri tartışmaların ardından devam etti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
