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TÜRKAV'dan Özvarinli'ye sert cevap

TÜRKAV'dan Özvarinli'ye sert cevap
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Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Kayseri Şube Başkanı Ali Özocak; Anahtar Parti Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Sami Özvarinli'nin Ülkü Ocakları ile paylaşımına tepki göstererek; "Kirli ağızlar Ülkü Ocaklarını kirletemez" dedi.

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Kayseri Şube Başkanı Ali Özocak; Anahtar Parti Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Sami Özvarinli'nin Ülkü Ocakları ile paylaşımına tepki göstererek; "Kirli ağızlar Ülkü Ocaklarını kirletemez" dedi.

Özocak'ın açıklaması şu şekilde:

"Hasan Sami Özvarinli adında ki kişi, kutlu yuva Ülkü Ocaklarına kinini kusarak iftiralar atmış, Büyük Türk Milleti ve vatanının bölünmez bütünlüğü uğrunda sayısız şehitler vermiş, şanlı şerefli mazisine laf etmiş siyaseten lekeli kirli sicili ile karnından konuşmuştur. Ülkü Ocakları bu tür kirli ağızlarla kirlenmez, leke tutmaz. Gündem olma çabasıyla yaptığı bu açıklamalarla belli ki siyaseten yeni adresine selam göndermektedir. Esasen siyasi hayatına da yakışan davranıştır. Bu kişi ve aynı düşüncedeki türevleri bilsinler ki; kutlu yuva Ülkü Ocakları adam yetiştirir, vatan yetiştirir, bayrak yetiştirir, nefer yetiştirir." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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