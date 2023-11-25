Türk Hekimler İsrail'in Filistin'deki Saldırılarını Kınadı

Türkiye genelinde görev yapan yaklaşık 4 bin 300 hekim, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırım niteliğindeki katliamı kınayan bildiriyi imzalayarak, uluslararası kuruluşlara saldırıların durdurulması çağrısı yaptı.

Türkiye genelinde görev yapan yaklaşık 4 bin 300 hekim, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırım niteliğindeki katliamı kınayan bildiriyi imzalayarak, uluslararası kuruluşlara saldırıların durdurulması çağrısı yaptı.

Üsküdar'daki III. Ahmet Çeşmesi önünde bir araya gelen çeşitli branşlardan 100'e yakın hekim, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Ellerinde "zulmü durdurun" ve "Filistinli kardeşlerimi öldürmeyin" yazılı dövizlerle Türk ve Filistin bayrakları taşıyan hekimler, "Doktorlar Filistin'e Destek Oluyor" yazılı pankart açtı.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Bıyıklı, Türkiye genelinde görev yapan yaklaşık 4 bin 300 doktorun imzaladığı ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınanarak uluslararası kuruluşlara çağrı yapılan bildiriyi okudu.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden vicdani duyarlılıklarla bir araya geldiklerini belirten Bıyıklı, Gazze'de devam eden soykırım niteliğindeki sivil cinayetlere sessiz kalmalarının mümkün olmadığını kaydetti.

Bıyıklı, "7 Ekim'den bu yana Gazze'de işgalci İsrail tarafından 'self-defence' propagandası altında sistematik bir soykırım gerçekleştirilmektedir. Gazze'de uluslararası hukukun bütün kuralları siyonist İsrail ve ordusu tarafından çiğnenmektedir. İsrail, silahla kendini savunacak gücü olmayan sivilleri, kadın, erkek, çocuk, yeni doğan demeden vurmakta, terör örgütü gibi davranmakta ve katliam yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Gazze'de 25 hastanenin servis dışı kaldığını belirten Bıyıklı, şöyle devam etti:

"Enerji ve yakıt girişi sağlanmaksızın, kısıtlı tıbbi malzemelerle cihazlarla bombardımanlar altında, su ve gıda dahil zaruri ihtiyaçların karşılanmadığı hastanelerde, anestezisiz ameliyatlar yapıldı. En son kuvözdeki bebeklerin elektrik ve oksijen kesintisi nedeniyle solunum cihazlarından ayrılmasıyla asla affedilmeyecek yeni bir savaş suçu işlenmiştir. Ambulanslar bombalanmış, siviller olay yerinde ölmeye mahkum edilmiştir."

"Sağlık gönüllüleri olarak üzerimize düşen tarihi sorumlulukları yapmaya hazırız"

Hekimlerin ve sağlık personelinin de bu saldırılardan nasibini aldığını dile getiren Bıyıklı, Gazze'de hastanelerin vurulmasını isteyen 100 İsrailli doktorun, meslektaşları olduğu için utanç duyduklarını söyledi.

Dr. Bıyıklı, insanların su, elektrik ve yiyeceğe ulaşmalarının engellendiğini, diğer ülkelerden gönderilen yardım tırlarının sınırda bekletildiğini vurgulayarak, "Atık suların sokaklara karıştığı bölgede, sokak hayvanlarının naaşlara saldırdığı hastane başhekimi tarafından bildirilmiştir. 1 milyon insanın göç etmek zorunda bırakıldığı yollarda Gazzelileri bulaşıcı hastalık riski ve işgalci İsrail askerlerinin saldırısı gibi tehlikeler beklemektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin duyarlı hekimleri olarak Filistin halkının direnişine destek verdiklerini söyleyen Bıyıklı, tüm dünyayı vicdani tavır almaya davet ederek uluslararası kuruluşlara ve yetkililere seslendi:

"Gazzeli sivillerin yaşam hakları sağlansın. Gerekli yaptırımlar uygulanarak bu katliam durdurulsun. Savaş suçu işleyen tüm sorumlular uluslararası platformlarda hak ettiği karşılığı bulsun. Sınır kapıları açılarak yardım girişi sağlansın. Yaralıların, tıbbi destek ve donanımlar sağlanarak bölgede tedavi edilmesi için gerekli girişimler ivedilikle yapılsın. Sağlık gönüllüleri olarak biz üzerimize düşen tarihi sorumlulukları yapmaya hazırız."

Bildirinin İngilizce olarak da okumasının ardından hekimler İsrail'in saldırılarını alkışlayarak protesto etti.