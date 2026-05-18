19 Mayıs: İstiklal Yolunda İlk Adım ve Bağımsızlık Andı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "19 Mayıs, istiklal yolunda ilk adımdır. 19 Mayıs; işgale karşı kıyama duran Türk milletin tarihine yazılmış bağımsızlık andıdır" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. 19 Mayıs'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine bıraktığı en kıymetli emanetlerden biri olduğunu aktaran Genel Başkan Geylan, şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs, istiklal yolunda ilk adımdır. 19 Mayıs; işgale karşı kıyama duran Türk milletin tarihine yazılmış bağımsızlık andıdır. 19 Mayıs; vatanı, bayrağı ve milleti uğruna her türlü fedakarlığı göze alan ecdadımızın, tutsaklığa boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği diriliş günüdür. 19 Mayıs; Türk milletinin ebedi varlığı uğruna öne atılan yiğitlerin, vatan topraklarını bölüp parçalamayı hedefleyen dış güçleri bertaraf ederek milli şahlanışı başlattığı gündür. 19 Mayıs; devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine bıraktığı en kıymetli emanetlerden biridir. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bağımsızlığımızın mimarı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; silah arkadaşlarını, bu aziz vatan uğruna büyük fedakarlıklar gösteren kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Bu cennet vatan, onlardan bize yadigardır. Bu kıymetli emaneti azim ve kararlılıkla ebediyen korumaya ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini sonsuza dek yaşatmaya ant içiyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
