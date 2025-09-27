Haberler

Türk Donanması'nın Gücü ve Preveze Deniz Zaferi'nin 487. Yıldönümü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk denizciliği ve donanmasının tarihi başarıları üzerine konuşarak, Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümünü kutladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk milletinin tarih boyunca denizlerdeki hakimiyetini cesaret, inanç ve kararlılıkla gösterdiğini belirterek, "Türk Donanması, yüzyıllar içerisinde dünyanın en güçlü deniz unsurlarından biri haline geldi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti. Kabulde konuşan Güler, "Bugün Türk denizcilik tarihinin şanlı sayfalarından biri olan Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümünü ve aynı zamanda Deniz Kuvvetleri Günümüzü büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. Bu vesileyle siz kahraman bahriyelileri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyor, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Türk denizcilik tarihine atıfta bulunan Güler, "Tarih boyunca milletimiz denizlerdeki hakimiyetini cesareti, inancı ve kararlılığıyla göstermiştir. Nasıl ki Malazgirt Savaşı sonrası pek çok Türk komutanı Anadolu'nun fethine yöneldiyse Çaka Bey de deryadaki faaliyetleriyle Türk denizciliğinin öncüsü olmuştur. Bu şekilde temelleri atılan Türk Donanması, yüzyıllar içerisinde dünyanın en güçlü deniz unsurlarından biri haline geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
