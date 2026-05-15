Türk devletleri liderleri, TDT gayriresmi zirvesi için Türkistan'a ulaştı

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan liderleri, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi zirvesi için Türkistan kentine geldi.

Kazakistan'ın Turkistan kenti Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in TDT zirvesi için başkent Astana'dan Türkistan kentine geçtiği belirtildi. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u taşıyan uçak Türkistan'daki Uluslararası Hazreti Sultan Havalimanına indi. TDT üyesi ülkelerin bayraklarıyla donatılan törende Cumhurbaşkanı Caparov'u Kazakistan Devlet Danışmanı Yerlan Karin ve diğer yetkililer karşıladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise, TDT gayriresmi zirvesine katılmak üzere Türkistan'a gelen Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Uluslararası Hazreti Sultan Havalimanında Kazakistan Devlet Danışmanı Yerlan Karin ve Türkistan Valisi Nuralhan Kuşerov ve diğer yetkililer tarafından karşılandığı aktarıldı.

Özbekistan, kardeşliğin sembolü olarak Kazakistan'da cami inşa etti

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkistan'da Özbekistan'ın inşa ettiği yeni camiyi ziyaret etti. Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, iki liderin "Kazakistan ve Özbekistan arasındaki kardeşlik ilişkilerin ve ruhani işbirliğinin sembolü haline gelen Türkistan'daki yeni camiyi incelediği" ifade edildi. Açıklamada cumhurbaşkanların huzurunda merkezi ibadet salonunda Kur'an-ı Kerim ayetleri okunduğu, caminin Özbekistan cumhurbaşkanının Türkistan halkına ve tüm Kazakistan vatandaşlarına hediyesi olarak inşa edildiği kaydedildi.

Mirziyoyev ve Caparov ikili görüşme yaptı

TDT gayriresmi zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un ikili görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Özbekistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Kırgızistan ve Özbekistan arasındaki dostluk, iyi komşuluk ve kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik güncel konuların ele alındığı kaydedildi. Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesi başta olmak üzere ulaştırma ve enerji alanlarındaki büyük bölgesel projelerin hızlandırılmasına yönelik adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel gündemin önemli konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu. - TÜRKİSTAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı