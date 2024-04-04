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Turgay Ataselim Arhavi Belediye Başkanı olarak göreve başladı

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Ak Parti'den Arhavi Belediye Başkanı seçilen Turgay Ataselim, mazbatasını alarak görevine başladı.

Arhavi Adliyesi'nde düzenlenen törende mazbatasını alan Ataselim, yoğun emek sarf eden AK Parti teşkilatı ve Cumhur İttifakı mensuplarına teşekkür etti.

Seçim sürecinin geride kaldığını belirten Ataselim, "Bu mazbatanın üzerinde belediye başkanı olarak Turgay Ataselim yazıyor ancak bu mazbatada hepinizin ismi var, Arhavi'nin ismi var. Seçim sürecinde Arhavi Belediyesini kazanmak için çalıştık, bundan sonra artık Arhavimize güzel hizmetler kazandırmak için çalışacağız. Memleketimiz için sizler için tüm hemşehrilerimiz için hayırlı olsun." dedi.

Ataselim'e, AK Parti İlçe Başkanı Hızır İlyas Aykut, MHP İlçe Başkanı Adil Hatinoğlu ve diğer ilgililer eşlik etti.

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Kaynak: AA / Politika

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