Tunus İçişleri Bakanı Kemal el-Feki ile Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, organize suç ve düzensiz göçle mücadele alanında ikili işbirliğini ele aldı. Bakanlar, ortak programlar geliştirme ve sivil savunma alanında anlaşma imzalama konularını görüştü.

Tunus ve Avusturya İçişleri Bakanları, Organize Suç ve Düzensiz Göçle Mücadele İçin İşbirliği Yapacak

Tunus İçişleri Bakanı Kemal el-Feki ile Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, organize suç ve düzensiz göçle mücadele alanında ikili işbirliğini ele aldı.

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Feki, Avusturyalı mevkidaşıyla başkent Tunus'ta bir araya geldi.

Bakanlar görüşmede, iki ülkenin ortak önem verdiği konular, organize suç ve düzensiz göçle mücadele ile çeşitli alanlarda ikili işbirliğini geliştirme yollarını görüştü.

Feki ve Karner, başta sınır güvenliği, sivillerin korunması, bilgi ve tecrübe alışverişi gibi konularla ilgili ortak programların geliştirilmesi üzerinden işbirliği imkanlarını güçlendirmeyi ele aldı.

Düzensiz göç meselesine ekonomik, sosyal ve kalkınma boyutlarıyla çözüm bulma konusunda hem fikir olan bakanlar, toplantının ardından sivil savunma alanında anlaşma imzaladı.