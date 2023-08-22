Tunus'ta muhaliflere tutukluluk süresi uzatıldı

Tunus'ta 'devlet güvenliğine karşı komplo kurmak' iddiasıyla tutuklu yargılanan 6 muhalifin tutukluluk süresi 4 ay daha uzatıldı. Gözaltı operasyonları kapsamında birçok muhalif cezaevine konuldu.

Tunus'ta "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" iddiasıyla tutuklu yargılanan muhalif 6 kişi hakkındaki tutukluluk süresinin 4 ay uzatıldığı bildirildi.

"Siyasi Tutukluları Savunma Ulusal Komitesi" üyesi avukatlardan Semir Dilo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" iddiasıyla tutuklu yargılanan Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi, Ulusal Kurtuluş Cephesi üyelerinden anayasa profesörü Cevher bin Mübarek, eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi ve Emel Partisi'nin önde gelen isimlerinden Rıza Belhac'ın tutukluluk süresinin 4 ay uzatıldığını söyledi.

Dilo, tutukluların avukatlarının İstinaf Mahkemesi'nin bu kararına itiraz ettiğini kaydetti.

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında birçok muhalif cezaevine konuldu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Muhalefet ise soruşturmayı siyasi olarak niteliyor ve Said'i demokrasiye aykırı hareket etmekle suçluyor.