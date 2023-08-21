Tunus'ta hakimler ve aktivistler, Tunus Hakimler Derneği Başkanı'nın ifadeye çağrılmasını protesto etti

Tunus'ta hakimler ve aktivistler, Tunus Hakimler Derneği Başkanı Enes el-Hammadi'nin soruşturma hakimi tarafından ifade vermeye çağrılmasını protesto etti. Göstericiler, ülkenin kuzeybatısındaki El-Kef Asliye Mahkemesi binası önünde bir araya geldi. Onlarca hakim ve aktivist, Hammadi'nin çalışmaları aksattığı gerekçesiyle ifadeye çağrılmasını protesto etti. Göstericiler, yargının bağımsız ve özgür olmasını talep eden pankartlar taşıdı.

Tunus'ta hakimler ve aktivistler, Tunus Hakimler Derneği Başkanı Enes el-Hammadi'nin soruşturma hakimi tarafından ifade vermeye çağrılmasını protesto etti.

Göstericiler, ülkenin kuzeybatısındaki El-Kef Asliye Mahkemesi binası önünde bir araya geldi.

Onlarca hakim ve aktivist, Hammadi'nin çalışmaları aksattığı gerekçesiyle ifadeye çağrılmasını protesto etti.

Göstericiler, yargının bağımsız ve özgür olmasını talep eden pankartlar taşıdı.

Tunus Hakimler Derneği, bugün yayımladığı yazılı açıklamada Hammadi'nin, Asliye Mahkemesi soruşturma hakimi tarafından ifade vermeye çağrıldığını belirtmişti.

Hammadi, mahkeme girişinde yaptığı açıklamada, "yolsuzluk, rüşvet veya herhangi bir suç için değil, hakimlerin meşru sendikal hakları için ifadeye çağrıldığını" savunmuştu.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Kays Said'in ülkede "yolsuzluk ve terör konularında soruşturmaları engelleyerek yargının önünü tıkamakla" suçladığı 57 yargıç, 1 Haziran'da yayımlanan kararnameyle görevden alınmıştı.

Söz konusu karar, Tunuslu parti ve sendikaların yanı sıra uluslararası camianın da tepkisine neden olmuştu.

Tunus İdari Mahkemesi, görevden alınan yargıçlardan 49'u için 9 Ağustos 2022'de göreve iade kararı almıştı.

Görevden alınan yargı mensupları, iade kararına rağmen Adalet Bakanı Leyla Ceffal'in bu kararı uygulamadığını belirterek aleyhinde dava açmıştı.

Ceffal ise iade kararının, söz konusu yargı mensupları hakkında idari kovuşturma devam ettiği gerekçesiyle uygulanmadığını söylemişti.